Индия подтвердила готовность отказаться от российской нефти

Индия в случае введения американских санкций готова заместить российскую нефть поставками из других стран, заявил министр нефти Хардип Сингх Пури на отраслевом форуме в Нью-Йорке.

«Я совсем не обеспокоен. Если что-то произойдет, мы с этим справимся», — оценил чиновник угрозу Дональда Трампа ввести повышенные пошлины против покупателей российской нефти, передает Reuters.

Министр добавил, что в настоящее время Индия уже сотрудничает с 40 поставщиками, включая Гайану, Бразилию и Канаду, которые смогут компенсировать выпадающие объемы российских углеводородов.

Ранее американский президент Дональд Трамп пообещал ввести 100-процентные пошлины на товары из России и ее торговых партнеров, если конфликт на Украине не будет урегулирован за 50 дней.

В первом полугодии 2025 года Россия оставалась крупнейшим поставщиком нефти в Индию. На ее долю приходилось 35% общего импорта. Также в числе крупнейших поставщиков Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ.