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«Сбербанк Онлайн» ускорил «Платежи»

Источник:
Sibnet.ru
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Приложение «Сбербанк Онлайн» на Android получило полезное обновление раздела «Платежи», сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

В обновленном разделе приложения появились счета на оплату, поэтому пользователям больше не требуется ждать квитанций или искать реквизиты поставщика вручную, отмечается в сообщении.

После выставления счета пользователи смогут сразу оплатить услуги ЖКХ, интернет и государственные услуги прямо с мобильного устройства. Выставленные счета можно скрыть или удалить, если счет уже не актуален.

Кроме этого, это повышает безопасность клиентов — счет, который приходит в «Сбербанк Онлайн», нельзя подделать, в отличие от бумажных квитанций. Тем самым пользователь защищен от перевода средств злоумышленникам

В «Платежах» есть раздел «Дом», где все начисления автоматически подтягиваются к адресу. В разделе собрана вся информация о недвижимости пользователя. Данные в нем наполняются из различных источников.

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