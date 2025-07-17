Мессенджер Max получит собственную проверку безопасности

Отечественный мессенджер Max получил систему мониторинга безопасности, разработанную инженерами компании VK, сообщила пресс-служба платформы.

Решение содержит больше 10 петабайт данных для киберрасследований, что повышает скорость реагирования на возможные инциденты, предоставляя проактивную и превентивную охоту за угрозами, отмечается в сообщении.

Система под названием VKSIEM обеспечивает анализ более 3 миллионов событий в секунду, исходящих от инфраструктуры компании, сетевых устройств и приложений. На данный момент она обрабатывает больше 200 миллиардов событий в сутки.

Max — цифровая платформа от VK, которая в будущем должна стать национальным мессенджером. С 1 сентября 2025 года программу будут предустанавливать на все продаваемые в России смартфоны и планшеты.