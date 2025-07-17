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Покупатель заплатил более 5 млн долларов за крупнейший осколок Марса

Источник:
Sibnet.ru
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Метеорит с Марса NWA 16788 нашли в нигерийской части Сахары, вес около 25 килограммов
Фото: Weibao Hsu / CC0

Осколок метеорита с Марса весом около 25 килограммов продан на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за 5,3 миллиона долларов.

Кусок метеорита NWA 16788 является самым большим фрагментом Марса, прилетевшим на Землю, говорится в описании лота на сайтеSotheby’s. Его цена — рекордная для метеорита. Изначально он оценивался в 2-4 миллиона долларов.

Осколок составляет 6,5% всей доступной ученым марсианской породы. Охотники за метеоритами нашли NWA 16788 в нигерийской части Сахары, он состоит из марсианской магмы и относится к редкой геологической классификации, составляющей долю в 5,4%. 

Специалисты считают, что камень был выброшен с Марса после столкновения с крупным астероидом. Всего известно около 400 марсианских метеоритов, большинство из которых небольшого размера.

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