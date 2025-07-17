Резко вырос спрос на кредиты после снижения ключевой ставки, после долгого спада увеличился и объем выдачи займов банками, сообщили участники рынка.

«Банки начали немного снижать ставки по розничным ссудам вслед за ставками по депозитам и в ожидании смягчения денежно-кредитной политики. Это могло стимулировать кредитную активность», — рассказал «Известиям» управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

В «Сбере» подтвердили рост спроса на кредиты — там выдачи за месяц подскочили на 35% и превысили 113 миллиардов рублей, уточнили в пресс-службе организации. В дальнейшем рынок продолжит реагировать на возможные изменения ставок.

По данным Объединенного кредитного бюро, объем выдачи кредитов наличными в июне вырос на 13%, до 252 миллиардов рублей.

При этом реальные ставки по кредитам всё еще находятся на заградительном уровне. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июне они опустились лишь до 34%.