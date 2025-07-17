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Россия передаст Украине еще 3 тысячи тел бойцов ВСУ

Источник:
ТАСС
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Передача тел бойцов ВСУ
Фото: © Минобороны России

Россия в рамках договоренностей, заключенных российской и украинской делегациями на переговорах в Стамбуле, передаст Украине еще 3 тысячи тел военнослужащих ВСУ.

«Украинской стороне будет передано 3 000 тел, как и обещал президент. Сегодня начало именно этого трека», — сообщил ТАСС источник, близкий к российской переговорной группе.

Ранее помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что в четверг, 17 июля Москва передала Киеву еще 1 тысячу тел солдат Вооруженных сил Украины, получив в ответ 19 тел погибших российских бойцов.

Это обмен был произведен в рамках передачи Украине 3 тысяч тел, произвести которую ранее пообещал президент России Владимир Путин.

Последний раз Россия и Украина обменялись телами погибших в середине июня. Тогда Москва передала Украине более 6 тысяч тел, Киев вернул России тела 78 погибших.

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Политика #Мир #Военная политика
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