День рождения «Тетрис»: 15 занимательных фактов

Легендарная игра «Тетрис» 18 июля отмечает 40-летие. Собрали рекорды и интересные факты о покорившей весь мир советской головоломке.

1. День рождения «Тетрис» 18 июля 1985 года. Ее создал советский программист Алексей Пажитнов для компьютеров «Электроника-60». При этом первая версия появилась в 1984-м.

2. Игра заняла второе место на конкурсе советских игровых программ в Зеленограде. Первое не получил никто — организаторы посчитали, что все кандидаты недостаточно хороши.

3. Первая версия «Тетриса» была текстовой игрой. У «Электроника-60» не было графического интерфейса, поэтому все приходилось создавать из текстовых символов. Например, каждый блок представлял собой пробел, заключенный в квадратные скобки.

4. Название «Тетрис» получилось из сочетания двух слов: «тетрамино» (греч. «фигура из четырех блоков») и «теннис» – любимого спорта Алексея Пажитнова.

5. За первые 12 лет после создания «Тетриса» Алексей Пажитнов не получил за нее ни копейки. В 1985 году он передал права на игру госкомпании «ЭЛОРГ», которая занималась экспортом компьютерного оборудования и программного обеспечения СССР. В итоге «ЭЛОРГ» выручил на продаже прав миллионы долларов.

6. «Тетрис» улучшил имидж СССР в мире. Игра появилась во времена, когда на Западе была мода на все «советское». «Тетрис» сделал мировым хитом русскую песню «Коробейники». Именно она звучит в версиях игры для NES, Game Boy и других игровых систем. В 2008 году сайт UGO включил ее в список трех лучших музыкальных композиций для видеоигр всех времен.

7. За приобретение прав на «Тетрис» боролись две крупные игровые компании – Mirrorsoft и Nintendo. Представители обеих одновременно приехали в Москву, чтобы договориться с советскими властями. В итоге успеха добился Хенк Роджерс, представлявший Nintendo. Именно этим событиям посвящен фильм «Тетрис» от Apple TV+.

8. В 1991 году Алексей Пажитнов эмигрировал в США, работал в Microsoft, а в 1996 году вместе с Хенком Роджерсом основал The Tetris Company, которая управляет брендом «Тетрис». Пажитнов окончательно вернул себе все права на «Тетрис» только в 2005 году.

9. «Тетрис» – самая портируемая игра в мире. Она официально доступна на более чем 65 платформах, включая мобильные устройства, игровые консоли и компьютеры, электронные часы. «Тетрис» смогли запустить даже на паяльнике.

10. В 2015 году «Тетрис» стал первой игрой, включенной во Всемирный зал славы видеоигр. Вместе с головоломкой Пажитнова приняли World of Warcraft, Super Mario, Pac-Man, Pong и DOOM.

11. «Тетрис» – самая популярная видеоигра в истории. Согласно данным The Tetris Company, за все время было реализовано более 520 млн копий различных версий игры. На втором месте находится Minecraft с 238 млн копий, а на третьем – Grand Theft Auto V с 178 млн копий.

12. В «Тетрис» играют с помощью телепатии. В 2018 году компанией Neuralink была разработана технология BrainNet, позволяющая людям обмениваться информацией с помощью мыслей. Для демонстрации ее возможностей был использован «Тетрис» – человек, который играл в игру, не видел экран и получал от двух других «телепатические» подсказки, куда ему двигать фигуры.

13. «Тетрис» – популярная киберспортивная дисциплина. Самый известный и уважаемый турнир – чемпионат мира по классическому тетрису, который с 2010 года ежегодно проводится в США.

14. В психологии и медицине существует так называемый «эффект Тетриса» или «синдром Тетриса». Суть этого психологического явления в том, что у человека, долгое время погруженного в определенное занятие, меняется восприятие окружающего мира. Первоначально этот синдром обнаружили у людей, долго игравших в «Тетрис». Они начинали видеть фигуры из игры повсюду и стремились упорядочить все вокруг.

15. «Тетрис» признан произведением современного искусства. В 2013 году Нью-Йоркский музей современного искусства включил игру в коллекцию отдела архитектуры и дизайна.