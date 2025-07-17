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Эмбриональные ткани птиц применят для лечения труднозаживающих ран

Источник:
ТАСС
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Воробьи на земле
Воробей
Фото: © Sibnet.ru

Ученые нашли в эмбриональных тканях птиц вещества, которые помогают заживлять раны у людей, сообщила пресс-служба Северо-Кавказского федерального университета.

«Ученые обнаружили, что в эмбриональных тканях птиц содержатся белки, включающие биоактивные пептиды, способные стимулировать естественные процессы регенерации — они одновременно подавляют воспаление, борются с инфекциями и стимулируют рост клеток», — цитирует сообщение ТАСС.

Ученые планируют разработать средства, которые обеспечат высокую эффективность при лечении труднозаживающих ран.

Эмбриональные ткани птиц — это уникальный источник биоактивных компонентов. Они содержат больше активных белков и пептидов, чем обычное яйцо и минимум волокнистых структур, и токсинов, присущих взрослым организмам, отметила руководитель проекта ведущий научный сотрудник Марина Сизоненко.

Она добавила, что риск иммунной реакции при использовании полученных пептидов крайне низок. Разработанная технология позволяет получать настолько малые фрагменты, что иммунная система их не распознает.



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