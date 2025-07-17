Трамп заявил об изменении рецепта Coca-Cola

Президент США Дональд Трамп убедил руководство компании Coca-Cola использовать натуральный тростниковый сахар при производстве напитков для американского рынка, сообщил глава Белого дома в социальной сети Truth Social.

«Я вел переговоры с Coca-Cola об использовании НАСТОЯЩЕГО тростникового сахара в Coca-Cola в США, и они согласились на это. Я хотел бы поблагодарить всех, кто занимает руководящие должности в Coca-Cola», – цитирует пост Трампа агентство Reuters.

При производстве Coca-Cola для рынка США в качестве подсластителя используется кукурузный сироп, в то время как в некоторых других странах компания применяет для этих целей тростниковый сахар, отмечает агентство.

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В мае 2025 года Комиссия по вопросам питания, здоровья и благополучия США выпустила отчет, согласно которому значительное потребление кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы может способствовать детскому ожирению и развитию других заболеваниях.

Дональд Трамп является большим поклонником диетической Coca-Cola. Он распорядился установить в Овальном кабинете специальную кнопку для заказа этого напитка.