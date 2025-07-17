Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предостерег Европу от конфликта с Россией, напомнив о словах полководца Александра Суворова.

«Какую тактику изберут в европейских столицах – решать им, но хотелось бы вспомнить слова великого российского полководца Суворова: "Россиянин отличается верой, верностью и рассудком. Тщетно двинется на Россию вся Европа: она найдет там Фермопилы, Леонида и свой гроб"», — сказал Шойгу в интервью «Коммерсанту».

По его словам, в европейских странах становится все больше тех, кто выражает сомнения в правильности безусловного противостояния с Россией. Такие настроения, как отметил Шойгу, жестко подавляются, однако они продолжают набирать силу.

Секретарь Совбеза считает, что восстановления контактов между Россией и странами Европы существуют, поскольку руководство ЕС не сможет долго заглушать голоса своих граждан.