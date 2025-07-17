Что делать работнику при задержке зарплаты

Какие инстанции могут помочь работнику получить долги по зарплате рассказали сотрудники портала «Госуслуги».

По трудовому договору работодатель должен выплачивать сотруднику зарплату не реже двух раз в месяц в установленные даты. Ответственность работодателя возникает, даже если просрочка составляет всего один день.

Свои права сотрудник может защитить, обратившись в три инстанции. Он вправе пожаловаться в трудовую инспекцию. Заявление можно отправить через сайт онлайнинспекция.рф. Вход по учетной записи «Госуслуг».

Жалобу рассмотрят в течение 30 дней. Трудовые инспекторы проведут проверку и помогут получить зарплату, а работодателя накажут, например, назначат административный штраф.

Если обращение в трудовую инспекцию не помогло, то следующей инстанцией станет прокуратура. Заявление можно подать онлайн — через «Госуслуги» (https://clck.ru/e55VA). По итогам проверки руководитель может быть привлечен уже к уголовной ответственности.

Сотрудник может обратиться и в суд — в течение года со дня установленного срока выплаты. По долгам меньше 500 тысяч рублей можно получить судебный приказ. Для большей суммы требуется решение суда.

Кроме зарплаты работник вправе требовать компенсацию из расчета 1/150 ставки ЦБ за каждый день просрочки и возмещение морального вреда.



На работу можно не ходить

Сотрудник имеет право не выходить на работу, если: зарплату задержали более чем на 15 дней; если он письменно сообщил работодателю, что прекращает работу до выплаты зарплаты; и если работник не относится к категории, которой нельзя не выйти на работу.

Период приостановки работы оплачивается как вынужденный прогул — исходя из среднего заработка. Вернуться на рабочее место нужно на следующий день после уведомления о готовности целиком погасить долг.