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Штрафы за поиск экстремистских материалов озадачили Мизулину

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина
Фото: Чен Е.О. / CC BY-SA 4.0

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предполагающие введение штрафов от трех до пяти тысяч рублей за поиск экстремистских материалов в интернете, вызвали вопросы у главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. 

По ее словам, в случае принятия поправок Госдумой, Лига не сможет передавать в МВД данные об экстремистских сообществах.

«Это примерно 30% нашей деятельности. Мы действительно целенаправленно мониторим такой контент и передаем сведения в правоохранительные органы в рамках уставной деятельности», — написала Мизулина в своем телеграм-канале.

Руководитель Лиги безопасного интернета добавила, что и сами правоохранители, в чьи профессиональные обязанности входит мониторинг экстремистских материалов, также рискуют быть оштрафованными, как и любой гражданин, сообщивший в полицию об обнаружении подобных материалов в Сети.

«В общем, нужна пояснительная бригада», – резюмировала Мизулина.

Законопроект о введении штрафов для граждан за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, в том числе через VPN, внесла в Госдуму группа депутатов, в которую вошли глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. 14 июля документ был одобрен комитетом ГД по госстроительству и законодательству и рекомендован к принятию во втором чтении.

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Жизнь #Общество #Законы
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