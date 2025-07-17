Кто имеет право меньше работать

Кто имеет право сократить свой рабочий день и может ли работодатель это запретить, рассказали специалисты портала «Госуслуги».

Неполный рабочий день или неделю можно установить любому сотруднику, но — по обоюдному соглашению сторон. Это норма статьи 93 Трудового кодекса РФ.

По закону право на неполное рабочее время имеют: беременные женщины; один из родителей или опекунов ребенка до 14 лет, а если ребенок-инвалид — до 18 лет; ухаживающие за больным членом семьи, если есть медицинское заключение о необходимости ухода.

Неполное рабочее время означает, что сотрудник может попросить уменьшить рабочий день или неделю. Например, не работать по пятницам, приходить позже, уходить раньше, делать перерывы в определенное время.

Закон не определяет — на сколько именно сокращать рабочее время. Все зависит от потребностей сотрудника и условий работы. Работодатель не может отказать ему, но он вправе предложить компромиссный вариант, если условия сотрудника невыполнимы из-за особенностей производства.