Чем могут быть опасны фермерские продукты

Фермерские продукты полезнее, чем магазинные, но в некоторых случаях могут быть опасны для здоровья, предупредили эксперты портала «Объясняем.РФ».

Через мясо, молоко и куриные яйца, купленные с частных рук, можно заразиться, например, сальмонеллезом, бруцеллезом и паразитами, сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале портала.

Предотвратить это можно, если следовать простым правилам.Так, яйца перед употреблением рекомендуется вымыть в теплой, почти горячей воде с добавлением кальцинированной соды, которая очищает лучше, чем пищевая.

После этого яйца нужно сварить, причем кипеть они должны не менее десяти минут. Яичницу лучше обжарить с двух сторон.

Фермерское мясо необходимо жарить и варить до полной готовности, молоко обязательно кипятить, все овощи и фрукты — нужно тоже обязательно мыть.

Прежде, чем купить продукты у фермера, нужно убедиться, что у него есть медкнижка, ветеринарные документы и документы на продукцию, такие как сертификат и декларация соответствия.