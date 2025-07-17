Бронзовый призер Олимпиады погиб в результате удара молнии

Норвежский спортсмен и бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в ски-кроссе Эудун Гренвольд погиб в результате удара молнии, сообщила его жена в своих соцсетях.

«Тебя ударила молния, когда мы были в нашем коттедже. Несмотря на то что тебе быстро оказали помощь и доставили в больницу, ты скончался от полученных травм прошлой ночью», — написала она.

Гренвольду было 49 лет, свою спортивную карьеру он начал в качестве горнолыжника. В 1996 году он заработал первые очки в Кубке мира. В 2003 и 2004 годах Гренвольд побеждал на чемпионате Норвегии в скоростном спуске.

В 2004 году норвежец перешел во фристайл и стал выступать в ски-кроссе, был лучшим в общем зачете Кубка, а главным его успехом стала Олимпиада в Ванкувере, где он завоевал бронзу. В 2011 году спортсмен завершил карьеру.