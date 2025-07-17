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Показы нового «Супермена» в России стартуют 17 июля

Источник:
Sibnet.ru
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Кадр из фильма «Супермен»
Кадр из фильма «Супермен»
Фото: © Warner Bros. Pictures

Показы фильма «Супермен» начнутся в российских кинотеатрах с 17 июля в рамках так называемого «предсеансового обслуживания», следует из анонсов крупнейших кинотеатральных сетей.

Мировые премьеры «Супермена» на большом экране стартовали 11 июля, однако в России легальный прокат главного супергеройского блокбастера 2025 год оказался невозможен из-за ухода из страны дистрибьютора Warner Bros. Pictures.

В формате «предсеансового обслуживания» зрители формально покупают билеты на какой-то другой легальный фильм, однако на самом деле смотрят контрабандную копию, которая обычно поступает в Россию из Казахстана или другой страны с прокатом на русском языке.

Режиссером новой картины «Супермен» выступил Джеймс Ганн, который снял одну из самых популярных супегеройских франшиз Marvel — «Стражи Галактики». Роль Супермена исполнил малоизвестный актер Дэвид Коренсвет.

«Супермен» — полный перезапуск франшизы, основанной на комиксах издательства DC Comics об одноименном персонаже. Фильм открывает первую главу «Вселенной DC» под названием «Боги и монстры», в которой анонсировано восемь картин.

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