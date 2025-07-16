Принят закон о борьбе с борщевиком

Госдума приняла в третьем чтении закон о борьбе с опасным растением — борщевиком Сосновского, документ опубликован на портале правовой информации. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Согласно тексту документа, теперь это инвазивное растение будут обязаны уничтожать собственники земли, арендаторы, владельцы сервитутов, пользователи участков под инфраструктуру.

Невыполнение таких мероприятий может рассматриваться как использование земли с нарушением законодательства. В свою очередь, это создает основания для привлечения к ответственности.

Борщевик Сосновского признан растением, вторгающимся в природные экосистемы, опасным для здоровья людей и являющимся причиной снижения биоразнообразия. Его массовое распространение фиксируется в 39 субъектах России.