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Принят закон о борьбе с борщевиком

Источник:
Sibnet.ru
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Борщевик Сосновского
Борщевик Сосновского
Фото: Sam Thomas / CC BY 2.0

Госдума приняла в третьем чтении закон о борьбе с опасным растением — борщевиком Сосновского, документ опубликован на портале правовой информации. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Согласно тексту документа, теперь это инвазивное растение будут обязаны уничтожать собственники земли, арендаторы, владельцы сервитутов, пользователи участков под инфраструктуру.

Невыполнение таких мероприятий может рассматриваться как использование земли с нарушением законодательства. В свою очередь, это создает основания для привлечения к ответственности.

Борщевик Сосновского признан растением, вторгающимся в природные экосистемы, опасным для здоровья людей и являющимся причиной снижения биоразнообразия. Его массовое распространение фиксируется в 39 субъектах России.

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