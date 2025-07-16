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Нейросеть Google испугалась проигрыша в шахматы

Источник:
Sibnet.ru
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Новейшая нейросеть Gemini от компании Google отказалась от шахматного поединка с игровой консолью Atari 2600, сообщил инженер Роберт Карузо, проводивший матчи между Atari Chess и популярными чат-ботами.

Искусственный интеллект принял такое решение после того, как узнал о предыдущих победах винтажной системы над такими нейросетями, как ChatGPT от OpenAI и Microsoft Copilot, пишет издание The Register.

Сначала Gemini уверенно заявил, что легко обыграет Atari. Однако после диалога, в ходе которого инженер упомянул о прошлых проигрышах ChatGPT и Copilot, Gemini изменил мнение, посчитав отказ от матча «наиболее разумным и эффективным решением».

Atari 2600 имеет всего 128 байт оперативной памяти и процессор 1,19 МГц. Однако он смог «напугать» мощную нейросеть, которая решила не связываться с ретро-консолью, отметил специалист.

Atari 2600 выпустили в 1977 году. Встроенный шахматный движок Atari анализирует всего на два хода вперед, поэтому его уровень игры очень слабый по меркам современных движков для игры в шахматы.

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Топ комментариев

mosquito__2010

киевская русь - украина ©всегда так интересно шизофреников читать.

Nik3316

да над Вашими укроперлами уссышься))))))

Nik3316

День крещения Киевской Руси-Украины... ахахахахзвучит как с Днем I века-Римской империи-Сирия" ))))))))))))))))))))))))))

Nik3316

это который князь Новгородский... смешно как хохлы за уши себя на сову натягивают и отдельную историю...