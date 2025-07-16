Нейросеть Google испугалась проигрыша в шахматы

Новейшая нейросеть Gemini от компании Google отказалась от шахматного поединка с игровой консолью Atari 2600, сообщил инженер Роберт Карузо, проводивший матчи между Atari Chess и популярными чат-ботами.

Искусственный интеллект принял такое решение после того, как узнал о предыдущих победах винтажной системы над такими нейросетями, как ChatGPT от OpenAI и Microsoft Copilot, пишет издание The Register.

Сначала Gemini уверенно заявил, что легко обыграет Atari. Однако после диалога, в ходе которого инженер упомянул о прошлых проигрышах ChatGPT и Copilot, Gemini изменил мнение, посчитав отказ от матча «наиболее разумным и эффективным решением».

Atari 2600 имеет всего 128 байт оперативной памяти и процессор 1,19 МГц. Однако он смог «напугать» мощную нейросеть, которая решила не связываться с ретро-консолью, отметил специалист.

Atari 2600 выпустили в 1977 году. Встроенный шахматный движок Atari анализирует всего на два хода вперед, поэтому его уровень игры очень слабый по меркам современных движков для игры в шахматы.