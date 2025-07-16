Совфед одобрил увеличение пособия беременным студенткам

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому для студенток и аспиранток пособие по беременности и родам увеличится до уровня регионального прожиточного минимума.

Инициатива затронет девушек, которые проходят обучение на очном отделении, либо в организациях дополнительного профобразования или научных организациях, пишет ТАСС. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

На данный момент пособие выплачивается в размере стипендии за 140 дней отпуска по беременности. В настоящее время итоговая выплата может составлять от 9 тысяч до 23 тысяч рублей.

В пояснительной записке к документу указывается, что с 1 января по всей территории страны прожиточный минимум составляет 19 329 рублей. Таким образом, суммарный размер пособия для беременных студенток теперь составит в среднем 90 202 рубля.