Один человек погиб в результате взрыва газа в доме под Новосибирском

Спасатели извлекли из-под завалов тело мужчины, погибшего в результате взрыва бытового газа в двухэтажном доме под Новосибирском, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«В разборе завалов задействованы 86 специалистов и 27 единиц техники. К месту следуют сотрудники Сибирского спасцентра МЧС России», – уточнила пресс-служба ведомства.

Взрыв газа в квартире на втором этаже жилого дома в поселке Красный Яр прогремел днем 16 июля. Произошло частичное обрушение здания. В результате инцидента пострадала женщина, которая была осмотрена врачами скорой помощи и госпитализирована.

На базе местного Дома культуры развернули пункт временного размещения. С жильцами дома и их родственниками работают психологи МЧС России.

Региональное управление Следственного комитета России возбудило по факту ЧП уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Назначены экспертизы, опрошены очевидцы. На месте работают криминалисты», – сообщила пресс-служба ведомства.