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Сбербанк представил новую функцию «Перенос покупок»

Источник:
Sibnet.ru
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Новая опция «Перенос покупок» появилась в приложении «Сбербанк Онлайн», она доступна клиентам, у которых одновременно оформлена дебетовая и кредитная карты.

Функция позволяет переносить покупки с дебетовой карты Сбербанка на кредитку, если клиенту срочно потребовались собственные средства, уточнила пресс-служба кредитного учреждения. Погасить задолженность без процентов можно в течение 120 дней

Например, если человек купил телефон за 20 тысяч рублей с дебетовой карты, а затем ему понадобились деньги, он сможет нажать «Перенести покупку» и тогда данная сумма станет долгом на кредитке, а 20 тысяч вернутся на дебетовую карту.

Перенести можно только покупки. Переводы и операции снятия наличных не переносятся. Покупки, совершенные вчера и сегодня, можно перенести без комиссии. За покупки, совершенные ранее, будет комиссия в размере 4% от суммы покупки.

перенести покупки, совершенные в магазине или онлайн за текущий и предыдущий месяц, можно при условии наличия свободного кредитного лимита. Начисленные баллы «СберСпасибо» при переносе покупок сохраняются.

Функция уже доступна в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» для Android — нужно обновить приложение до версии 16.8. На iPhone нововведение появится позже.

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