Врач рассказал о рисках употребления холодной воды в жару

Употребление холодной воды в жаркую погоду может привести к мышечным судорогам и проблемам с пищеварением, предупредил доктор Хорхе Анхель.

«Употребление холодной воды может привести к мышечным судорогам. Резкий перепад температур нарушает работу мышц и вызывает их болезненные сокращения», — приводит журнал Vanitatis объяснение Анхеля.

По словам доктора, желудок в жаркую погоду работает в «усиленном» режиме, а холодная жидкость еще больше его нагружает. Вода может спровоцировать запор или диарею, отметил он.

Самым тяжелым последствием употребления холодной воды в жару может стать «тепловой шок». Холод вызывает резкое сужение сосудов, включая кожные капилляры, что фактически препятствует естественному охлаждению организма, сказал врач.

В результате возникает ложное кратковременное ощущение прохлады, но в реальности температура организма не снижается. В некоторых случаях тепловой шок может спровоцировать сердечный приступ.

Анхель посоветовал перед проглатыванием холодной воды подержать ее во рту, чтобы она немного нагрелась и не «шокировала» организм.