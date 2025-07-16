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Россия призвала мир оказать давление на Украину для переговоров

Источник:
ТАСС
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Российская сторона призывает оказать давление на Украину, чтобы она продолжила прямые переговоры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы всех призываем это сделать. В данном случае основными являются посреднические усилия Соединенных Штатов — президента [США Дональда] Трампа и его команды. И много было заявлений сделано, много было слов о разочаровании, но мы, конечно же, хотим надеяться, что параллельно с этим оказывается давление на украинскую сторону», — цитирует ТАСС Пескова.

Он отметил, что сейчас «все слова о поддержке в свой адрес украинская сторона воспринимает не как сигнал к миру, а [как] сигнал к войне, к продолжению войны».

По итогам двух раундов переговоров в Стамбуле РФ и Украина договорились об обмене пленными, а также возвращении тяжелобольных и молодых (до 25 лет) пленных по формату «всех на всех» — с каждой стороны не менее 1 000 человек.

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Политика #Мир
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