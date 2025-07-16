Выдача кредиток россиянам за год сократилась на 57%

Число выданных россиянам кредитных карт за год сократилась в два с лишним раза, сообщила пресс-служба Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ).

В июне 2025-го банки выдали населению 1,04 миллиона кредиток с общим лимитом 134,5 миллиарда рублей. По итогам июня прошлого года эти показатели составляли 2,42 миллиона карт и 286,95 миллиарда рублей, соответственно.

«В годовом отношении количество выдач сократилось на 57%, общий объем одобренных лимитов — на 53%», — говорится в сообщении ОКБ.

Лидерами по общему объему выданных в июне кредиток стали Москва (82 520 карт), Московская область (65 110 карт) и Санкт-Петербург (46 200 карт).