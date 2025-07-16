НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Выдача кредиток россиянам за год сократилась на 57%

Источник:
Sibnet.ru
172 0

Число выданных россиянам кредитных карт за год сократилась в два с лишним раза, сообщила пресс-служба Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ).

В июне 2025-го банки выдали населению 1,04 миллиона кредиток с общим лимитом 134,5 миллиарда рублей. По итогам июня прошлого года эти показатели составляли 2,42 миллиона карт и 286,95 миллиарда рублей, соответственно.

«В годовом отношении количество выдач сократилось на 57%, общий объем одобренных лимитов — на 53%», — говорится в сообщении ОКБ.

Лидерами по общему объему выданных в июне кредиток стали Москва (82 520 карт), Московская область (65 110 карт) и Санкт-Петербург (46 200 карт).

Еще по теме
Минфин предложил увеличить налоговый вычет для семей с детьми
Госдума одобрила закон о резком росте госпошлин для автовладельцев
МТС ввела возможность оплаты зарубежных сервисов
Сбер разрешил детям платить по QR‑коду
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Правила допуска к вождению людей старше 60 лет предложили ужесточить
Зеленский призвал «остановить войну силой»
Путин объяснил суть противоречий России и Запада
Бывшего морпеха США потрясли «безумные» бои на Украине
Обсуждение (0)
Картина дня
Россия призвала мир оказать давление на Украину для переговоров
Генсек НАТО предупредил Китай и Индию о санкциях за помощь России
Россия увеличила отрыв от экономики Японии
Выдача кредиток россиянам за год сократилась на 57%
Мультимедиа
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Первый ЧМ по футболу: как это было в 1930 году
Самое обсуждаемое
46
Путин объяснил суть противоречий России и Запада
34
США вынудили Европу покупать американское оружие для Украины
30
Кремль заявил, что Германия становится «вновь опасной»
26
Трамп передаст Украине новые системы Patriot
26
Зеленский поздравил украинцев с крещением «Руси-Украины»