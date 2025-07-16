Взрыв бытового газа произошел в двухэтажке под Новосибирском

Бытовой газ взорвался в среду, 16 июля в жилом доме в поселке Красный Яр под Новосибирском, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«Предварительно, произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире двухэтажного кирпичного дома. Возгорания не последовало», – говорится в сообщении.

Взрыв произошел в квартире на втором этаже. Известно об одной пострадавшей, еще два человека, по данным спасателей, могут находиться под завалами.

На место ЧП прибыла следственно-оперативная группа для установления обстоятельств инцидента, сообщила пресс-служба СКР по Новосибирской области.