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Взрыв бытового газа произошел в двухэтажке под Новосибирском

Источник:
Sibnet.ru
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последствия взрыва бытового газа в жилом доме
Фото: © пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Бытовой газ взорвался в среду, 16 июля в жилом доме в поселке Красный Яр под Новосибирском, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«Предварительно, произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире двухэтажного кирпичного дома. Возгорания не последовало», – говорится в сообщении.

Взрыв произошел в квартире на втором этаже. Известно об одной пострадавшей, еще два человека, по данным спасателей, могут находиться под завалами.

На место ЧП прибыла следственно-оперативная группа для установления обстоятельств инцидента, сообщила пресс-служба СКР по Новосибирской области.

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ЧП #Происшествия #Новосибирск
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