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Гравитационные туалеты в российских поездах уйдут в прошлое

Источник:
РИА Новости
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Гравитационные туалеты в вагонах российских поездов полностью исчезнут в течение нескольких лет вместе с санитарными зонами, сообщил заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников.

Он отметил, что большинство поездов компании уже оборудованы современными биотуалетами, а вагоны с унитазами, слив из которых происходит посредством силы тяжести, составляют лишь малую часть парка РЖД.

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«Их уже сейчас единицы. Мы понимаем, что в течение ближайших нескольких лет мы окончательно закроем вопрос курсирования вагонов с подобным оборудованием», – цитирует Колесникова РИА Новости.

Вместе с гравитационными туалетами канет в Лету и понятие «санитарная зона», когда проводники закрывали санузлы в вагонах за определенное время до прибытия на станцию. В таких зонах, по словам замгендиректора РЖД, просто не будет необходимости.

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Жизнь #Туризм
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Топ комментариев

Nik3316

да над Вашими укроперлами уссышься))))))

mosquito__2010

киевская русь - украина ©всегда так интересно шизофреников читать.

Nik3316

это который князь Новгородский... смешно как хохлы за уши себя на сову натягивают и отдельную историю...

Nik3316

День крещения Киевской Руси-Украины... ахахахахзвучит как с Днем I века-Римской империи-Сирия" ))))))))))))))))))))))))))