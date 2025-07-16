Сын главы азербайджанской диаспоры задержан в Екатеринбурге

Сын главы азербайджанской диаспоры на Урале Мутвалы Шыхлински задержан в Екатеринбурге, поводом могла стать то, что он на автомобиле сбил сотрудника правоохранительных органов во время задержания своего отца.

О задержании Мутвалы Шыхлински сообщили издания E1.RU, «Вечерние ведомости», глава «ФПБК» Виталий Бородин. После проведения следственных действий его отпустили. О задержании и том, в чем подозревается Шыхлински, официально не сообщалось.

1 июля Мутвалы Шыхлински находился за рулем «Гелендвагена», на котором они ехали с отцом. Во время задержания Шахина Шыхлински Мутвалы сбил одного из участников группы захвата из-за чего спецназовец ударился головой об асфальт.

Шестерых этнических азербайджанцев задержали 27 июня в Екатеринбурге. Их подозревают в участии в преступной группе, причастной к убийствам. Предположительный мотив — раздел сфер влияния в бизнесе. Еще двое задержанных — братья Зияддин и Гусейн Сафаровы — умерли.

После этого в Азербайджане были задержаны и арестованы не менее десяти граждан России, в том числе журналистов, их обвинили в уголовных преступлениях.