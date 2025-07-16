Минфин предложил увеличить налоговый вычет для семей с детьми

Власти увеличат налоговый вычет по долгосрочным сбережениям для семей с детьми до 1 миллиона рублей, сообщила пресс-служба Минфина РФ.

Ведомство уже подготовило соответствующие поправки в Налоговый кодекс. Оно предлагает увеличить налоговый вычет с 400 до 500 тысяч рублей на каждого родителя, если эти деньги вложены в долгосрочные сбережения их детей.

Это касается негосударственного пенсионного обеспечения, страхования жизни и инвестиций в фондовый рынок. Для семьи максимальная сумма вычета составит 1 миллион рублей. Льгота предоставляется на детей до 18 лет или на учащихся дневного отделения вуза до 24 лет.

Программа долгосрочных сбережений действует в России с января 2024 года. Она предлагает россиянам государственное софинансирование вкладов. Бюджет будет добавлять до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет. Также предусмотрен налоговый вычет до 52 тысяч рублей ежегодно при взносах до 400 тысяч рублей.

Забрать средства из программы можно будет через 15 лет после начала действия договора, а также при наступлении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.