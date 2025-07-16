НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Минфин предложил увеличить налоговый вычет для семей с детьми

Источник:
Минфин РФ
267 1
Министерство финансов РФ
Фото: © пресс-служба ФНС

Власти увеличат налоговый вычет по долгосрочным сбережениям для семей с детьми до 1 миллиона рублей, сообщила пресс-служба Минфина РФ.

Ведомство уже подготовило соответствующие поправки в Налоговый кодекс. Оно предлагает увеличить налоговый вычет с 400 до 500 тысяч рублей на каждого родителя, если эти деньги вложены в долгосрочные сбережения их детей.

Это касается негосударственного пенсионного обеспечения, страхования жизни и инвестиций в фондовый рынок. Для семьи максимальная сумма вычета составит 1 миллион рублей. Льгота предоставляется на детей до 18 лет или на учащихся дневного отделения вуза до 24 лет. 

Программа долгосрочных сбережений действует в России с января 2024 года. Она предлагает россиянам государственное софинансирование вкладов. Бюджет будет добавлять до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет. Также предусмотрен налоговый вычет до 52 тысяч рублей ежегодно при взносах до 400 тысяч рублей.

Забрать средства из программы можно будет через 15 лет после начала действия договора, а также при наступлении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Еще по теме
Выдача кредиток россиянам за год сократилась на 57%
Госдума одобрила закон о резком росте госпошлин для автовладельцев
МТС ввела возможность оплаты зарубежных сервисов
Сбер разрешил детям платить по QR‑коду
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Правила допуска к вождению людей старше 60 лет предложили ужесточить
Зеленский призвал «остановить войну силой»
Путин объяснил суть противоречий России и Запада
Бывшего морпеха США потрясли «безумные» бои на Украине
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Первый ЧМ по футболу: как это было в 1930 году
Топ комментариев

Nik3316

да над Вашими укроперлами уссышься))))))

mosquito__2010

киевская русь - украина ©всегда так интересно шизофреников читать.

Nik3316

это который князь Новгородский... смешно как хохлы за уши себя на сову натягивают и отдельную историю...

Nik3316

День крещения Киевской Руси-Украины... ахахахахзвучит как с Днем I века-Римской империи-Сирия" ))))))))))))))))))))))))))