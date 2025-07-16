Генсек НАТО предупредил Китай и Индию о санкциях за помощь России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил Индию, Китай и Бразилию о последствиях из-за возможных американских вторичных санкций, если они продолжат торговлю с Россией.

Президент США Дональд Трамп ранее на встрече с Рютте заявил, что Вашингтон введет пошлины в отношении Москвы и ее торговых партнеров в размере 100%, если в течение 50 дней не будет заключено соглашение об Украине.

«Я призываю эти три страны [Индию, Китай и Бразилию]... вам, возможно, стоит задуматься об этом, потому что это может ударить по вам очень сильно», — приводит РБК заявление Рютте.

Он предложил властям этих стран позвонить российскому президенту Владимиру Путину и призвать его к мирным переговорам.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее напомнил Европе о пословице: «не рой другому яму». По его словам, Россия справляется с санкциями, справится и с новыми.