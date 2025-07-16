Бывший замдиректора Росгвардии Сергей Милейко написал явку с повинной в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, говорится в материалах дела.

«Милейко С. И. добровольно сообщил о совершении совместно с Шальновым И. В. преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — приводит ТАСС материалы дела.

Как следует из документов, изначально Милейко был обвинен в получении взятки в особо крупном размере. Но после дачи признательных показаний и явки с повинной дело было переквалифицировано на статью о мошенничестве.

По версии следствия, в конце 2017 года при подготовке госконтрактов с ООО «Спецшвейснаб», которым руководил Игорь Шальнов, Милейко согласился на завышение цен поставок вещевого имущества для нужд Росгвардии.

В результате в 2018 году было заключено около 140 контрактов на сумму более 3 миллиардов рублей. Аналогичная схема, по данным следствия, использовалась и в 2019 году — тогда сумма контрактов превысила 600 миллионов рублей.

Из показаний Милейко следует, что он осознавал необоснованность цен и их несоответствие требованиям государственного регулирования. Вместе с тем он настаивает, что личной выгоды не преследовал. Он также выразил раскаяние в содеянном.