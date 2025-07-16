Россиян будут штрафовать за поиск в интернете

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки в КоАП РФ, предусматривающие штраф до 5 тысяч рублей за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, в том числе через VPN.
«Умышленное осуществление поиска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, в том числе с использованием программно-аппаратных средств [...], влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей», — указано в таблице одобренных поправок в электронной базеГосдумы.
Список экстремистских материалов, признанных таковыми по решению суда, доступен на сайте министерства юстиции РФ.
Еще одна одобренная поправка предполагает введение штрафов за рекламу VPN-сервисов: от 50 до 80 тысяч рублей для граждан и от 200 до 500 тысяч рублей для юридических лиц.
Законопроект о в несении этих и других поправок в административный кодекс рекомендован к принятию во втором чтении на заседании нижней палаты 17 июля.