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Россиян будут штрафовать за поиск в интернете

Источник:
Sibnet.ru
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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки в КоАП РФ, предусматривающие штраф до 5 тысяч рублей за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, в том числе через VPN.

«Умышленное осуществление поиска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, в том числе с использованием программно-аппаратных средств [...], влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей», — указано в таблице одобренных поправок в электронной базеГосдумы.

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Список экстремистских материалов, признанных таковыми по решению суда, доступен на сайте министерства юстиции РФ. 

Еще одна одобренная поправка предполагает введение штрафов за рекламу VPN-сервисов: от 50 до 80 тысяч рублей для граждан и от 200 до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

Законопроект о в несении этих и других поправок в административный кодекс рекомендован к принятию во втором чтении на заседании нижней палаты 17 июля.

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Жизнь #Общество #Законы
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Топ комментариев

Nik3316

да над Вашими укроперлами уссышься))))))

mosquito__2010

киевская русь - украина ©всегда так интересно шизофреников читать.

Nik3316

это который князь Новгородский... смешно как хохлы за уши себя на сову натягивают и отдельную историю...

Nik3316

День крещения Киевской Руси-Украины... ахахахахзвучит как с Днем I века-Римской империи-Сирия" ))))))))))))))))))))))))))