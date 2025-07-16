Госдума одобрила закон о резком росте госпошлин для автовладельцев

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, повышающий в полтора-три раза госпошлины за получение водительских прав и документов на автомобиль с сентября 2025 года.

Национальное водительское удостоверение подорожает вдвое — до 4 тысяч рублей, а если оно будет выполнено на пластиковой основе нового поколения — то до 6 тысяч рублей. Международные права обойдутся в 3,2 тысячи вместо 1,6 тысячи рублей.

Пошлина за получение паспорта транспортного средства (ПТС) вырастет с 800 до 1,2 тысячи рублей, плата за внесение изменений в выданный ранее паспорт поднимется с 350 до 525 рублей.

В три раза увеличится пошлина за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства. На бумажной основе она составит 1,5 тысячи рублей, на пластиковой основе нового поколения — до 4,5 тысячи рублей.

Пошлина на госномера составит 3 тысячи рублей (ранее — 2 тысячи). Регистрационные знаки на прицепы и мотоциклы обойдутся в 2,25 тысячи рублей (против 1,5 тысячи рублей). За свидетельство о соответствии транспортного средства требованиям безопасности придется заплатить втрое дороже — 4,5 тысячи рублей.

Вводится госпошлина за внесение данных в единую автоматизированную информационную систему техосмотра при оформлении диагностической карты — 500 рублей.