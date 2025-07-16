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Трамп предостерег Зеленского от ударов по Москве

Источник:
РБК
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Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Фото: The White House

Президент Украины Владимир Зеленский не должен атаковать Москву, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Зеленский не должен целиться по Москве», — заявил Трамп журналистам на Южной лужайке Белого дома

Он добавил, что не находится ни на стороне Украины, ни на стороне России. «Я просто хочу остановить убийства. Вот на какой я стороне», — приводит РБК слова Трампа.

Ранее Financial Times сообщила, что во время телефонного разговора Трамп задал Зеленскому вопрос, сможет ли он ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Зеленский ответил: «Безусловно. Можем, если дадите нам оружие».

Позднее в Белом доме сказали, что американский президент не призывал к таким действиям, а «просто задал вопрос».

В сентябре 2024 года Путин заявил, что украинские удары западным дальнобойным оружием по территории России будут расценены как прямое участие НАТО в конфликте.

Политика
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