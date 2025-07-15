Гигантские водохранилища сместили земную ось

Масштабное строительство плотин по всему миру привело к смещению земных полюсов, показало исследование ученых Гарвардского университета.

Человечество за последние двести лет возвело почти 7 тысяч крупных плотин. Накопленные массы воды вызвали смещение полюсов примерно на один метр, отмечается в статье исследователей, опубликованной журналом Geophysical Research Letters.

Такой механизм объясняется строением Земли — твердая кора «плавает» над слоем расплавленной магмы. Перераспределение значительных масс на поверхности планеты вызывает колебания внешнего слоя, что смещает жесткую оболочку относительно расплавленного ядра.

По расчетам ученых, в период с 1835 по 2011 год было построено 6862 крупные плотины, совокупный объем воды в появившихся в результате строительства водохранилищах сравним с двукратным заполнением Большого Каньона.

При этом анализ показал две фазы смещения полюсов — первая длилась до 1954 года и совпала с бумом строительства плотин в Северной Америке и Европе. Это привело к смещению Северного полюса примерно на 25 сантиметров в сторону.

Вторая фаза оказалась связана с интенсивным строительством плотин в Азии и Восточной Африке. Она сместила Северный полюс на 57 сантиметров. Кроме этого, рукотворные водохранилища вызвали снижение глобального уровня моря на 21 миллиметр.

Полученные данные указывают на необходимость более полного подхода к моделированию климатических изменений, который должен учитывать все антропогенные воздействия, подчеркивают авторы исследования.