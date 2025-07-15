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ЕС провалил согласование нового пакета санкций против России

Источник:
Sibnet.ru
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Министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече в Брюсселе не смогли согласовать 18-й пакет санкций против России, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«На данный момент новый пакет санкций не принят», — цитирует  ТАСС главу венгерского МИД. Он уточнил, что утверждение новых ограничений сорвалось из-за позиции Словакии, при этом согласовать документ не удалось трижды.

По словам Сийярто, Словакия ждет гарантий от Еврокомиссии о получении энергоснабжения в случае отказа от российской нефти и газа к началу 2028 года, однако такого подтверждения она пока не получила.

Министр уточнил, что в ходе встречи представитель «одной из крупнейших и наиболее влиятельных европейских стран» заявил, что предыдущие 17 пакетов санкций против России оказались неэффективными.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Похоже, слабоумие и отвага - его девиз.

funkit

Рыжий, давай в уши не лей нам воду, назвался груздём полезай в кузовок!! А именно ты обещал сам лично...

Uynachalnica

После войн мужики в дефиците, обычно. А тут снова, какая-то кремлевская статистика необычная...

vad7958

А что он Таторо-монгольское иго не вспомнил?Вы уже 30 лет у власти кто вам ещё виноват?!