НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Госдума защитила религиозные символы

Источник:
Sibnet.ru
198 2

Госдума приняла в третьем чтении закон о защите религиозных символов. Он вводит запрет на изображение храмов без имеющейся у них религиозной символики, сообщается на сайте парламента.

Поправки к закону «О свободе совести и о религиозных объединениях» вносят изменения в статью 3 документа. Норма направлена на обеспечение бережного и уважительного отношения к религиозным символам.

Теперь в СМИ, в интернете, при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и в рекламе нельзя использовать изображения объектов религиозного назначения без религиозных символов христианства, ислама, буддизма, иудаизма и других религий.

При этом наличие или отсутствие религиозного символа должно соответствовать виду здания в историческом периоде, в рамках которого оно изображается.

В последнее время резонанс вызвали несколько случаев, когда культовые сооружения изображались без православных крестов. Так, в октябре 2023 года Банк России представил новую тысячерублевую банкноту. На ней была изображена церковь в Казанском кремле без креста.

Еще по теме
Путин продлил отсрочку от армии для старообрядцев
Мощи святой Матроны вызвали ажиотаж в Новосибирске
Кровавый «флаг мести» подняли над священной мечетью в Иране
Митрополит призвал жителей Забайкалья помолиться о дожде
смотреть все
Жизнь #Религия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
США вынудили Европу покупать американское оружие для Украины
Правила допуска к вождению людей старше 60 лет предложили ужесточить
Зеленский призвал «остановить войну силой»
Почему у одних животных ноги, а у других лапы
Обсуждение (2)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На языке кошек: как понять питомца
Все о кольцах: как выбрать, примерить и подогнать
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Все статьи
Мультимедиа
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Первый ЧМ по футболу: как это было в 1930 году
Самое обсуждаемое
46
Путин объяснил суть противоречий России и Запада
34
США вынудили Европу покупать американское оружие для Украины
27
Кремль заявил, что Германия становится «вновь опасной»
24
Трамп передаст Украине новые системы Patriot
22
Зеленский призвал «остановить войну силой»