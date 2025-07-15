Госдума защитила религиозные символы

Госдума приняла в третьем чтении закон о защите религиозных символов. Он вводит запрет на изображение храмов без имеющейся у них религиозной символики, сообщается на сайте парламента.

Поправки к закону «О свободе совести и о религиозных объединениях» вносят изменения в статью 3 документа. Норма направлена на обеспечение бережного и уважительного отношения к религиозным символам.

Теперь в СМИ, в интернете, при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и в рекламе нельзя использовать изображения объектов религиозного назначения без религиозных символов христианства, ислама, буддизма, иудаизма и других религий.

При этом наличие или отсутствие религиозного символа должно соответствовать виду здания в историческом периоде, в рамках которого оно изображается.

В последнее время резонанс вызвали несколько случаев, когда культовые сооружения изображались без православных крестов. Так, в октябре 2023 года Банк России представил новую тысячерублевую банкноту. На ней была изображена церковь в Казанском кремле без креста.