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Кремль отреагировал на ультиматум Трампа

Источник:
РБК
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Последние заявления президента США Дональда Трампа о России весьма серьезные, какие-то из них адресованы лично Владимиру Путину, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Трамп ранее пригрозил России и ее экономическим партнерам пошлинами, если через 50 дней не будет сделки об урегулировании с Украиной. Президент США также заявил о передаче оружия Киеву.

Кремлю нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне, Путин прокомментирует слова Трампа, если посчитает необходимым, приводит РБК заявление Пескова. Сейчас же, по его словам, он не хотел бы забегать вперед.

Пресс-секретарь президент отметил, что пока «можно однозначно сказать одно»: Украина воспринимает решения, принятые в Вашингтоне, «не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны».

Песков напомнил, что Россия ждет предложений Киева о проведении третьего раунда мирных переговоров и готова к продолжению диалога.

«Предложения украинской стороны мы до сих пор не получили. Вот ситуация де-факто пока такова. Это все, что я могу сказать по этому сюжету на данный момент», — сказал пресс-секретарь президента.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Похоже, слабоумие и отвага - его девиз.

funkit

Рыжий, давай в уши не лей нам воду, назвался груздём полезай в кузовок!! А именно ты обещал сам лично...

Uynachalnica

После войн мужики в дефиците, обычно. А тут снова, какая-то кремлевская статистика необычная...

vad7958

А что он Таторо-монгольское иго не вспомнил?Вы уже 30 лет у власти кто вам ещё виноват?!