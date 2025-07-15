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Новые телевизоры Sber QLED вышли на рынок

Источник:
Sibnet.ru
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Телевизор Sber QLED
Телевизор Sber QLED
Фото: © пресс-служба Сбербанка

Первая партия умных телевизоров Sber, произведенных на собственном заводе бренда в Великом Новгороде, вышла на рынок, сообщила пресс-служба Сбербанка.

В линейке появились новые QLED-модели с диагоналями 32 и 43 дюйма. Матрицы QLED обеспечивают насыщенные цвета и высокую контрастность — 4000:1 для 32-дюймовой модели и 3500:1 для 43-дюймовой, отмечается в сообщении.

Минимальное время отклика составляет всего 6,5 миллисекунды — в результате картинка сохраняет особенную четкость даже в динамичных сценах. Обе модели поддерживают современные стандарты связи: Wi-Fi 5 ГГц и Bluetooth 5.1.

Умные телевизоры Sber работают под управлением отечественной ОС Салют ТВ. Пользователям доступно голосовое управление, сквозной поиск контента сразу по всем онлайн-кинотеатрам, возможность настройки безопасного детского профиля.

Высокое качество изображения с яркими цветами и точной передачей оттенков можно получить по доступной цене. Рекомендованная розничная цена новых QLED телевизоров Sber составит 19 990 рублей за 32-дюймовую модель и 29 990 за модель 43-дюйма.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Похоже, слабоумие и отвага - его девиз.

funkit

Рыжий, давай в уши не лей нам воду, назвался груздём полезай в кузовок!! А именно ты обещал сам лично...

Uynachalnica

После войн мужики в дефиците, обычно. А тут снова, какая-то кремлевская статистика необычная...

vad7958

А что он Таторо-монгольское иго не вспомнил?Вы уже 30 лет у власти кто вам ещё виноват?!