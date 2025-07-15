Новые телевизоры Sber QLED вышли на рынок

Первая партия умных телевизоров Sber, произведенных на собственном заводе бренда в Великом Новгороде, вышла на рынок, сообщила пресс-служба Сбербанка.

В линейке появились новые QLED-модели с диагоналями 32 и 43 дюйма. Матрицы QLED обеспечивают насыщенные цвета и высокую контрастность — 4000:1 для 32-дюймовой модели и 3500:1 для 43-дюймовой, отмечается в сообщении.

Минимальное время отклика составляет всего 6,5 миллисекунды — в результате картинка сохраняет особенную четкость даже в динамичных сценах. Обе модели поддерживают современные стандарты связи: Wi-Fi 5 ГГц и Bluetooth 5.1.

Умные телевизоры Sber работают под управлением отечественной ОС Салют ТВ. Пользователям доступно голосовое управление, сквозной поиск контента сразу по всем онлайн-кинотеатрам, возможность настройки безопасного детского профиля.

Высокое качество изображения с яркими цветами и точной передачей оттенков можно получить по доступной цене. Рекомендованная розничная цена новых QLED телевизоров Sber составит 19 990 рублей за 32-дюймовую модель и 29 990 за модель 43-дюйма.