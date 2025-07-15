Странный выброс плазмы зафиксировали на Солнце

Крупный выброс плазмы с аномальной траекторией зарегистрирован на Солнце в ночь на вторник, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований на своем сайте.

Обычно астрономы в случае выбросов наблюдают радиальное движение, когда плазма опускается. Однако на этот раз выброшенное с правого края Солнца вещество вместо ожидаемого движения направилось к южному полюсу.

Астрономы отметили, что полностью поменявший направление движения аномальный выброс солнечной плазмы словно отразился от невидимой стены или не смог преодолеть скрытое препятствие.

Сделанные позднее снимки с солнечных коронографов показали, что часть плазмы в дальнейшем все же вернулась к «естественной» траектории, пробившись в первоначальном направлении движения.

Подчеркивается, что событие не представляет опасности для Земли. Траектория выброса исключает взаимодействие плазмы с магнитосферой нашей планеты.