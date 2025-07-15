Жителя Новосибирска в третий раз оправдали по делу об убийстве

Советский районный суд Новосибирска утвердил оправдательный приговор в отношении местного жителя Ивана Прудникова, обвиняемого в убийстве подростка. Ранее он уже был признан присяжными невиновным, после чего приговор был обжалован и отменен.

«Прудников И.И. оправдан по предъявленному обвинению в совершении преступления в соответствии с оправдательным вердиктом коллегии присяжных заседателей за непричастностью к совершению преступления», – сообщила пресс-служба управления Судебного департамента в Новосибирской области.

Уголовное преследование Прудникова тянется с 2021 года, когда он был задержан в Калининграде по обвинению в убийстве 16-летнего школьника в кемпинге на пляже «У моря Обского», произошедшего в 2018 году. По версии следствия, между подростком и Прудниковым произошел конфликт, в ходе которого последний нанес оппоненту смертельный удар ножом в шею.

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Весной 2023 года, по данным региональных СМИ, присяжные в первый раз вынесли оправдательный вердикт по этому делу, но суд не стал оглашать приговор, а распустил коллегию присяжных, отправив дело на новое рассмотрение.

В январе 2024-го коллегия присяжных снова оправдала Прудникова. Он был освобожден из-под стражи после 3,5 лет в СИЗО. Приговор был обжалован прокуратурой и родителями убитого, и в апреле того же года Новосибирский областной суд отменил его, а Прудников снова стал обвиняемым и был отправлен под стражу.

Третий оправдательный вердикт новая коллегия присяжных вынесла в мае 2025 года. 15 июля суд огласил очередной оправдательный приговор, признав за Прудниковым право на реабилитацию.