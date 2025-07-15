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Ввести пошлины на китайские автомобили предложили в Госдуме

Источник:
«Лента.ру».
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Ряд легковых автомобилей на стоянке
Фото: © Sibnet.ru

Ввести пошлины на китайские автомобили и увеличить для них утилизационный сбор предложил председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг.

«Нам не нужны зарубежные партнеры, мы сами все можем сделать. Мотивировать их локализовать производство не нужно, надо своих мотивировать. Нужно защищать свои рынки, весь мир так делает», — цитирует депутата «Лента.ру». 

По его словам, российские компании серьезно отстали технологически, поэтому и поощрять надо «наших производителей». Он добавил, что необходимо оздоровить экономическую обстановку в стране.

Продажи новых китайских автомобилей в России за первую половину 2025 года рухнули на 30% год к году, в результате дилеры в июне несколько раз снижали цены брендов Chery, GAC, Haval, ROX, Solaris, Sollers и SWM.

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Авто #Автопром #Авторынок
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