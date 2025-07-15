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Зеленский поздравил украинцев с крещением «Руси-Украины»

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с Днем крещения «Руси-Украины», соответствующее обращение опубликовано в его официальном телеграм-канале.

«15 июля мы отмечаем важный день — день нашей государственности, День крещения Киевской Руси-Украины. Этот день — о связи, обо всех этапах нашего государства и о том, что объединяет десятки поколений», — сказал Зеленский.

Формулировку «Русь-Украина» Зеленский использовал впервые. Ранее Зеленский поздравлял граждан страны «с Днем крещения Киевской Руси Украины». До этого термин активно продвигал бывший президент Украины Виктор Ющенко.

В 2023 году Зеленский перенес День государственности Украины с 28 июля на 15 июля в связи с реформой церковного календаря. В России День крещения Руси, которое в 988 году провел князь Владимир, отмечается 28 июля.

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Топ комментариев

Denis CENTR

Все по канонам «русского мира», сначала типо на ремонте денег наворовали, теперь на металлолом сдадут...

pepelmetal

Ну это не свадьбы бомбить, жаль выжил!

funkit

Рыжий, давай в уши не лей нам воду, назвался груздём полезай в кузовок!! А именно ты обещал сам лично...

Uynachalnica

Похоже, слабоумие и отвага - его девиз.