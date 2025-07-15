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Продажи в новостройках упали почти на 40%

Источник:
«Ведомости»
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Россияне за год приобрели в новостройках квартир почти на 40% меньше по сравнению с предыдущим периодом, следует из отчетов «Дом.рф» и ЦИАН.

За период с июля 2024 по июнь 2025 года в России было реализовано 458 727 квартир в новостройках. Это на 38,7% меньше в количестве лотов и на 37,2% в квадратных метрах по сравнению с предыдущим периодом, приводят «Ведомости» отчет «Дом.рф». «Циан» фиксирует аналогичное снижение — 39% до 477 000 сделок.

Эксперты говорят, что основной причиной резкого падения продаж стало завершение программы льготной ипотеки в июле 2024 года и повышение ключевой ставки до 18–21%, что привело к удорожанию рыночных кредитов до 19–30%.

Доля ипотечных сделок сократилась с 90% до 60%, оставшиеся 40% приходятся на наличный расчет и рассрочку, констатируют эксперты.

Несмотря на попытки застройщиков поддержать продажи альтернативными схемами, спрос продолжил снижаться на фоне роста цен. При этом средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 10,1% до 171 500 рублей.

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Экономика #Квадраты
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