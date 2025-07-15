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Более 50 угольных предприятий закрыты или находятся на грани закрытия

Источник:
РИА Новости
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Угольный разрез в Бородино
Фото: © Андрей Мармышев

Ситуация в угольной отрасли России ухудшается, 51 профильное предприятие закрыты или находится на грани закрытия, заявил заместитель главы Минэнерго Дмитрий Исламов на заседании комитета Совета федерации по экономической политике.

"В называемой красной зоне, это предприятия, которые остановлены либо на грани остановки, на сегодняшний день находится 51 предприятие, то есть шахты и разрезы", — цитирует РИА Новости чиновника.

Исламов добавил, что прошлом году убытки составили 112,6 миллиарда рублей. Угольная промышленность в 2024 году стала единственной убыточной из крупных отраслей в России. Минэнерго прогнозирует, что в 2025 году убыток угольных компаний составит 300–350 миллиардов рублей. 

Ранее Исламов назвал причины кризиса в отрасли: низкие мировые цены, рост затрат на логистику, ограничение пропускной способности Восточного полигона. И главную — укрепление рубля, которое привело к падению стоимости угля в два раза с начала года.

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Экономика #Недра и ТЭК
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Топ комментариев

Denis CENTR

Все по канонам «русского мира», сначала типо на ремонте денег наворовали, теперь на металлолом сдадут...

pepelmetal

Ну это не свадьбы бомбить, жаль выжил!

funkit

Рыжий, давай в уши не лей нам воду, назвался груздём полезай в кузовок!! А именно ты обещал сам лично...

Uynachalnica

Похоже, слабоумие и отвага - его девиз.