Более 50 угольных предприятий закрыты или находятся на грани закрытия

Ситуация в угольной отрасли России ухудшается, 51 профильное предприятие закрыты или находится на грани закрытия, заявил заместитель главы Минэнерго Дмитрий Исламов на заседании комитета Совета федерации по экономической политике.

"В называемой красной зоне, это предприятия, которые остановлены либо на грани остановки, на сегодняшний день находится 51 предприятие, то есть шахты и разрезы", — цитирует РИА Новости чиновника.

Исламов добавил, что прошлом году убытки составили 112,6 миллиарда рублей. Угольная промышленность в 2024 году стала единственной убыточной из крупных отраслей в России. Минэнерго прогнозирует, что в 2025 году убыток угольных компаний составит 300–350 миллиардов рублей.

Ранее Исламов назвал причины кризиса в отрасли: низкие мировые цены, рост затрат на логистику, ограничение пропускной способности Восточного полигона. И главную — укрепление рубля, которое привело к падению стоимости угля в два раза с начала года.