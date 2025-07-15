СМИ узнали об уверенности Трампа в победе России над Украиной

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия сохраняет преимущество в конфликте на Украине, несмотря на военную помощь Запада, пишет Politico на источник в Белом доме.

«Президент считает, что Россия выиграет, вопрос только в том, сколько на это потребуется времени», — рассказал источник. По его словам, Трамп понимает, что Россия превосходит Украину в экономической мощи, объеме военных и людских ресурсов.

«И хотя российские военные продвигаются медленно, но они продвигаются. Президент просто хочет прекратить убийства", — отметил источник в Белом доме.

Изменение же политики Трампа стало ответом «на безразличие президента России Владимира Путина к попыткам достичь мирной сделки», рассказали собеседники издания.

Ранее Путин в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что мирные договоренности по Украине должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии.