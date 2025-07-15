НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

СМИ узнали об уверенности Трампа в победе России над Украиной

Источник:
Politico
267 1

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия сохраняет преимущество в конфликте на Украине, несмотря на военную помощь Запада, пишет Politico на источник в Белом доме.

«Президент считает, что Россия выиграет, вопрос только в том, сколько на это потребуется времени», — рассказал источник. По его словам, Трамп понимает, что Россия превосходит Украину в экономической мощи, объеме военных и людских ресурсов.

«И хотя российские военные продвигаются медленно, но они продвигаются. Президент просто хочет прекратить убийства", — отметил источник в Белом доме.

Изменение же политики Трампа стало ответом «на безразличие президента России Владимира Путина к попыткам достичь мирной сделки», рассказали собеседники издания.

Ранее Путин в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что мирные договоренности по Украине должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии.

Еще по теме
Зеленский поздравил украинцев с крещением «Руси-Украины»
Медведев назвал «показным» ультиматум Трампа
Европа оказалась недовольна «мягким» заявлением Трампа по России
Кремль заявил, что Германия становится «вновь опасной»
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
США вынудили Европу покупать американское оружие для Украины
Правила допуска к вождению людей старше 60 лет предложили ужесточить
Зеленский призвал «остановить войну силой»
Почему у одних животных ноги, а у других лапы
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Первый ЧМ по футболу: как это было в 1930 году
Топ комментариев

Denis CENTR

Все по канонам «русского мира», сначала типо на ремонте денег наворовали, теперь на металлолом сдадут...

pepelmetal

Ну это не свадьбы бомбить, жаль выжил!

funkit

Рыжий, давай в уши не лей нам воду, назвался груздём полезай в кузовок!! А именно ты обещал сам лично...

Uynachalnica

Похоже, слабоумие и отвага - его девиз.