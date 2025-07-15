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WhatsApp внедрил аудиочаты в группах

Источник:
Sibnet.ru
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иконка приложения WhatApp в смартфоне
Фото: © Sibnet.ru

Мессенджер WhatsApp внедрил функцию аудиочатов в группах, позволяющую общаться голосом с несколькими участниками одновременно. Информацию о новой функции пользователям разослал официальный аккаунт WhatsApp.

«Вы сможете быстрее принимать совместные решения, и делиться историями с друзьями станет еще проще», – говорится в сообщении.

Чтобы начать аудиочат, нужно зайти в группу, провести пальцем по экрану снизу вверх и следовать инструкциям. Параллельно активному голосовому чату можно писать текстовые сообщения и отправлять фото.

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В отличие от видеочата, уведомление о запуске аудиочата не всплывает автоматически у всех участников группы, а только при нажатии кнопки «помахать». Если в течение часа никто из участников не присоединился к аудиочату, он завершится автоматически.

Новая функция доступна как для владельцев гаджетов с Android, так и на iOS.

Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией. Ее деятельность на территории РФ запрещена.

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Denis CENTR

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pepelmetal

Ну это не свадьбы бомбить, жаль выжил!

funkit

Рыжий, давай в уши не лей нам воду, назвался груздём полезай в кузовок!! А именно ты обещал сам лично...

Uynachalnica

Похоже, слабоумие и отвага - его девиз.