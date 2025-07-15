WhatsApp внедрил аудиочаты в группах

Мессенджер WhatsApp внедрил функцию аудиочатов в группах, позволяющую общаться голосом с несколькими участниками одновременно. Информацию о новой функции пользователям разослал официальный аккаунт WhatsApp.

«Вы сможете быстрее принимать совместные решения, и делиться историями с друзьями станет еще проще», – говорится в сообщении.

Чтобы начать аудиочат, нужно зайти в группу, провести пальцем по экрану снизу вверх и следовать инструкциям. Параллельно активному голосовому чату можно писать текстовые сообщения и отправлять фото.

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В отличие от видеочата, уведомление о запуске аудиочата не всплывает автоматически у всех участников группы, а только при нажатии кнопки «помахать». Если в течение часа никто из участников не присоединился к аудиочату, он завершится автоматически.

Новая функция доступна как для владельцев гаджетов с Android, так и на iOS.

Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией. Ее деятельность на территории РФ запрещена.