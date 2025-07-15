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«Аэрофлот» разрешил провозить в салоне сразу шесть животных

Источник:
Sibnet.ru
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самолет авиакомпании
Фото Sibnet.ru

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» расширил услугу по перевозке животных в салоне самолета, позволив пассажирам брать с собой сразу шесть домашних питомцев, сообщила пресс-служба компании.

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Один пассажир теперь может взять в салон два контейнера для перевозки животных, разместив один из них на соседнем кресле, а второй – под сиденьем впереди стоящего кресла.

В каждый контейнер можно поместить до трех животных, например, собак мелких пород, котят, щенят или попугаев. При этом вес переноски, которая размещается под сиденьем, не должен превышать 8 килограммов, а контейнер в соседнем кресле должен весить не более 15 килограммов.

Сервис доступен на собственных рейсах «Аэрофлота», а также на рейсах его дочерней авиакомпании «Россия».

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