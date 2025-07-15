Европа оказалась недовольна «мягким» заявлением Трампа по России

Европейские политики ожидали более жестких мер США против России, и они разочарованы заявлением президента Дональда Трампа, пишет немецкий журнал Spiegel со ссылкой на источники.

Ранее Трамп объявил о введении пошлин в размере 100% в отношении России через 50 дней, если не будет прогресса в украинском урегулировании. Он также пообещал поставить в Европу для Киева системы Patriot.

«Большое» заявление Трампа оказалось «меньше, чем многие надеялись» в европейских столицах, заявили источники. По их мнению, у Трампа была юридическая «кувалда» для «сильного удара по России» и ее партнерам, но он ею не воспользовался.

Речь идет о законопроекте, устанавливающем пошлины в размере 500% на импорт из стран, которые покупают российские нефть, газ и другие товары.

В России, по данным Spiegel, тоже ожидали худший вариант, но, когда выступление Трампа закончилось, индексы на Московской бирже поднялись.