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Число фишинговых предложений в Telegram побило трехлетний рекорд

Источник:
«Коммерсант»
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человек в форме работает на ноутбуке
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Количество мошеннических ресурсов, связанных с инвестициями, резко выросло в Telegram, сообщили специалисты системного интегратора «Информзащита» и BI.ZONE Brand Protection.

Во втором квартале 2025 года число фишинговых доменов в Telegram составило 12,5 тысячи, что в 1,5-3 раза превышает данные по кварталам с начала 2023 года, приводит «Коммерсант» данные «Информзащиты». В 2025 году всего выявлено 20 тысяч таких доменов.

Они предлагают инвестпроекты, под которые маскируются мошеннические схемы. Деньги или данные выманиваются у пользователя под предлогом участия в стартапах, инвестиционных платформах, раздаче токенов, закрытых клубах, государственных инициативах.

В последнем квартале 42% фишинга касалась криптопроектов, в том числе токенов, NFT, бирж. Псевдопрограммы от имени Минфина или ЦБ распространяли 28% фишинга, обещания высокой доходности (финансовые «пулы») составили 18%, VIP-инвестчаты и закулисные каналы — 12%.

Популярен сценарий, когда мошенники предлагают купить редкий цифровой подарок в Telegram за крупную сумму, а в качестве оплаты они присылают поддельные токены неотличимые от настоящих. 

Часто используются предложения вроде «Инвестиционный пул с доходностью 30% в месяц — начни с $100» или «Инсайдерский чат. Вход только по ссылке. Переведи USDT для активации». Эксперты уверены, что Telegram-фишинг будет развиваться и принимать более завуалированные формы.

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pepelmetal

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