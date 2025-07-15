Число фишинговых предложений в Telegram побило трехлетний рекорд

Количество мошеннических ресурсов, связанных с инвестициями, резко выросло в Telegram, сообщили специалисты системного интегратора «Информзащита» и BI.ZONE Brand Protection.

Во втором квартале 2025 года число фишинговых доменов в Telegram составило 12,5 тысячи, что в 1,5-3 раза превышает данные по кварталам с начала 2023 года, приводит «Коммерсант» данные «Информзащиты». В 2025 году всего выявлено 20 тысяч таких доменов.

Они предлагают инвестпроекты, под которые маскируются мошеннические схемы. Деньги или данные выманиваются у пользователя под предлогом участия в стартапах, инвестиционных платформах, раздаче токенов, закрытых клубах, государственных инициативах.



В последнем квартале 42% фишинга касалась криптопроектов, в том числе токенов, NFT, бирж. Псевдопрограммы от имени Минфина или ЦБ распространяли 28% фишинга, обещания высокой доходности (финансовые «пулы») составили 18%, VIP-инвестчаты и закулисные каналы — 12%.

Популярен сценарий, когда мошенники предлагают купить редкий цифровой подарок в Telegram за крупную сумму, а в качестве оплаты они присылают поддельные токены неотличимые от настоящих.

Часто используются предложения вроде «Инвестиционный пул с доходностью 30% в месяц — начни с $100» или «Инсайдерский чат. Вход только по ссылке. Переведи USDT для активации». Эксперты уверены, что Telegram-фишинг будет развиваться и принимать более завуалированные формы.