Более 11 миллионов инвалидов проживает в России

Каждый 15-й россиянин является инвалидом, всего в стране людей с ограниченными возможностями здоровья 11,12 миллиона человек, рассказала омбудсмен Татьяна Москалькова.

Люди с инвалидностью составляют 7,6% населения России, следует из данных Росстата. Москалькова озвучила эти цифры во время представления в Госдуме доклада «Защита прав инвалидов в РФ». В 2020 году инвалидов в стране было 11,9 миллиона человек (8,1%).

По ее словам, аппарат омбудсмена в 2024 году получил 1056 обращений о нарушениях прав инвалидов. С 2020 по 2024 год число жалоб превысило 5,5 тысячи. Эти заявления составляют 1-2% от общего числа обращений и эта доля практически не меняется с годами.

Людей с ограниченными возможностями здоровья чаще всего беспокоят нарушения жилищных прав (40,5%), вопросы социального обеспечения (28,5%) и здравоохранения (15%), сообщил «Коммерсант» со ссылкой на Москалькову.

Сейчас право на получение жилья от государства имеют люди с доходами ниже прожиточного минимума. Пенсия по первой группе инвалидности этот минимум превышает.

У них слишком много денег для малоимущего и мало для того, чтобы взять ипотеку, отметил депутат от КПРФ Олег Смолин. При этом имеющие право на госжилье могут ждать его десятилетиями. Для решения проблемы депутат предложит разработать госпрограмму «Жилье для инвалидов».