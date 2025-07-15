НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Более 11 миллионов инвалидов проживает в России

Источник:
«Коммерсант»
205 2
Женщина везет инвалида в коляске по пандусу
Фото: © Полина Разуваева, Sibnet.ru

Каждый 15-й россиянин является инвалидом, всего в стране людей с ограниченными возможностями здоровья 11,12 миллиона человек, рассказала омбудсмен Татьяна Москалькова.

Люди с инвалидностью составляют 7,6% населения России, следует из данных Росстата. Москалькова озвучила эти цифры во время представления в Госдуме доклада «Защита прав инвалидов в РФ». В 2020 году инвалидов в стране было 11,9 миллиона человек (8,1%).  

По ее словам, аппарат омбудсмена в 2024 году получил 1056 обращений о нарушениях прав инвалидов. С 2020 по 2024 год число жалоб превысило 5,5 тысячи. Эти заявления составляют 1-2% от общего числа обращений и эта доля практически не меняется с годами. 

Людей с ограниченными возможностями здоровья чаще всего беспокоят нарушения жилищных прав (40,5%), вопросы социального обеспечения (28,5%) и здравоохранения (15%), сообщил «Коммерсант» со ссылкой на Москалькову. 

Сейчас право на получение жилья от государства имеют люди с доходами ниже прожиточного минимума. Пенсия по первой группе инвалидности этот минимум превышает. 

У них слишком много денег для малоимущего и мало для того, чтобы взять ипотеку, отметил депутат от КПРФ Олег Смолин. При этом имеющие право на госжилье могут ждать его десятилетиями. Для решения проблемы депутат предложит разработать госпрограмму «Жилье для инвалидов».

Еще по теме
Химик назвал опасные в жару лекарства
Житель Тувы проглотил 27 зажигалок и пожаловался на боль
Врач объяснила опасность долгого сидения с удочкой
Постоянную головную боль связали с ожирением сердца
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
США вынудили Европу покупать американское оружие для Украины
Правила допуска к вождению людей старше 60 лет предложили ужесточить
Зеленский призвал «остановить войну силой»
Почему у одних животных ноги, а у других лапы
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Первый ЧМ по футболу: как это было в 1930 году
Самое обсуждаемое
45
Путин объяснил суть противоречий России и Запада
36
США возобновили поставки снарядов и ракет Украине
34
США вынудили Европу покупать американское оружие для Украины
22
Зеленский призвал «остановить войну силой»
20
Макрон обвинил Россию в постоянных угрозах Европе